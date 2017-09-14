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14 Eylül 2017 14:19

Turizm Köprü Projesinin Batman ayağı gerçekleştirildi

Batman Valiliği İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Rizem Kültür ve Turizm Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği "Doğu Karadeniz-Güneydoğu Anadolu Kültür ve Turizm Köprü Projesi”nin Batman ayağı gerçekleştirildi.

Turizm Köprü Projesinin Batman ayağı gerçekleştirildi

14 Eylül 2017 14:19


Toplam 6 ilde gerçekleştirilen Kültür ve Turizm Köprü Projesi kapsamında Batman’da yapılan toplantıya Vali Ahmet Deniz, Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rizem Derneği Başkanı Ramazan Aydoğan, dernek üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bir otelde yapılan kültür ve turizm toplantısında iller arası kardeşlik köprüsünün güçlendirilip tanıtım ve gezilerin artırılmasına yönelik duygu ve düşünceler dile getirildi.


Toplantının ardından Vali Ahmet Deniz, Rizem Derneği Başkanı Ramazan Aydoğan’a Batman Kültür Envanterini içeren kitap hediye etti. Rizem Dernek Başkanı Aydoğan ise Vali Deniz ve Belediye Başkan Vekili Aksoy’a Rize Çayı hediye etti. Türkiye’de en çok Rize Çayının tüketildiği ilin Batman olduğunu hatırlatan Rizem Dernek Başkanı Aydoğan, Batmanlıların Rize çayına büyük ilgisinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Yapılan yeni yatırım ve çalışmalarla iller arası mesafenin Ovit Dağı Tünelinin sonlanmasıyla Karadeniz ile Güneydoğu Anadolu Bölgesinin 5-6 saate ineceğini hatırlatan Rizem Derneği Başkanı Aydoğan, ulaşımın kolaylaşması sayesinde farklı illeri gezip tanımanın güzellikleri keşfetmenin çok kolay olduğunu belirtti.


Birçok bölgede ev hanımlarının şehrin dışına bile çıkamadığına dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy ise, ev hanımlarına yönelik yaptıkları projelerinin devam ettiğini bunun ilk etabının Şanlıurfa, Gaziantep ve Konya illerine yapıldığını, projelerine Karadeniz illerini kapsayacak çalışmalarının bulunduğunu söyledi.




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