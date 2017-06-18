Türk Kızılayı, Batman’da 500 aileye gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılayı Batman Şubesi, ihtiyaç sahibi, terör mağduru ve Suriye’deki iç savaştan kaçarak kente yerleşen 500 aileye gıda yardımında bulundu. Batman Şube Başkanı Ali Tezdiğ, 30 gönüllü personel ile vatandaşları evlerinde ziyaret ederek gıda kolilerini dağıttı. Dağıtılan gıda kolilerinin içinde 5 kişilik bir ailenin bir aylık erzakının bulunduğunu belirten Tezdiğ, “Türk Kızılayı olarak vatandaşların sofrasına bir nebze de olsa renk getirdiysek ne mutlu bize” dedi.

Türk Kızılayı Onursal Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda her ihtiyaç sahibinin kapısını çalmaya gayret gösterdiklerini belirten Tezdiğ, “Dünyanın dört bir yanındaki mazlum ve mağdurların sesi olan Onursal Başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve talimatları doğrultusunda kapısını çalmadık ihtiyaç sahibi bırakmayacağız" diye konuştu.

Son bir yıldır bölgede yaşanan terör olaylarından dolayı binlerce insanın mağdur edildiğini vurgulayan Tezdiğ, şunları kaydetti:

“Binlerce masum insanımız son 30 yılı aşkındır terör örgütü tarafından mağdur edildi. Özellikle yakın zamanda bölge illerimizde kazılan çukurlar ve sivillerin canlı kalkan olarak kullanılmaya çalışılması insanların evlerini, barklarını geride bırakıp kaçmak zorunda kaldı. Her ne kadar bu olaylar milletin ferasetiyle bertaraf edildiyse de bu insanlar evlerine dönünceye kadar bizlere emanettir. Bunların yanı sıra küresel güçler ne yazık ki, İslam coğrafyasında Müslümanları bir birine düşürerek yeni silahlarını bizlerin üzerinde denemeleri yüzbinleri vatansız bıraktı. 3 milyondan fazla Suriyeli kardeşimiz mağdur oldu ve güvenli liman olarak gördükleri ülkemize sığındı. Türk Kızılayı olarak muhacirlere Enser olmak inancımızın gereğidir. Bu doğrultuda kentimize yerleşen Suriyeli kardeşlerimizi bu ramazan ayında da yalnız bırakmadık. Gerek terör mağduru kendi vatandaşlarımız olsun gerekse Suriyeli kardeşlerimiz olsun onlarla Türk Kızılayı olarak her lokmamızı bölüp paylaşmaya devam edeceğiz.”