Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı 140 aileye Ramazan yardımı

Amaçlarının, Ramazan ayının bereket ve güzelliğini paylaşmak olduğunu belirten Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “İhtiyaç sahibi dar gelirli vatandaşlarımızın Ramazan ayı ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, Ramazan kolisi yaptırmak yerine, her mahallede mağazası olan zincir bir mağaza ile anlaşarak, 140 adet alışveriş kartı satın aldık. Ramazan kolisinde bulunan gıda maddeleri, genellikle her evde bulunan maddelerden oluştuğu için, ihtiyacı tam olarak karşılayamayabiliyor. Bizim dağıttığımız alışveriş kartları ile markete gidenler ise, bu kartları kredi kartı gibi kullanabilecek ve limit dahilinde her istediklerini alabilecekler. Elhamdülillah ki, özellikle kenar mahallede oturan vatandaşlarımıza olmak üzere, kimseyle tek bir resim çektirmeden, kimseden imza almadan, kimseye kendini kötü hissettirmeden alışveriş kartlarımızı dağıttık” dedi.