Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı ilik nakli bağışında bulundu

Lösemi, talasemi majör, immün yetmezliği gibi hastalıkları olan yüz binin üstünde hastanın yaşamak için ilik naklinden başka şansları olmadığını söyleyen Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “Bu hastaların büyük bir kısmı da çocuklardan oluşuyor. Vakıf yönetim kurulu olarak, ölümün pençesinde olan ve yaşamak için ilik nakline ihtiyacı olan bu insanlara can olmak için, üç küçük tüp kan vererek ilik nakli donör adayı olduk. En kısa zamanda kök hücrelerimizin uyuştuğu hastaların tespit edilip, onlara yaşam kaynağı olmak en büyük temennimizdir. İlik nakliyle sadece bir canı yaşatmayacağız; anne, baba, kardeş, akraba ve dostlarına da hayat vermiş olacağız. Bütün vatandaşlarımızı ilik bağışçısı olmaya davet ediyorum. Çünkü bugün ilik nakli bekleyen başkasıyken, yarın biz ve aile bireylerimiz de olabilir. Bugün ilik bağışçısı olmaktan kaçınırsak, yarın ilik nakli beklediğimizde, bağışçı bulamayabiliriz” dedi.