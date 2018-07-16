Diğer
Kategoriler
16 Temmuz 2018 11:35

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan 15 Temmuz mevlidi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle mevlit okutuldu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’ndan 15 Temmuz mevlidi

16 Temmuz 2018 11:35


Vakıf bürosunda verilen mevlide, şehit eşleri ve çocuklarının katıldığını belirten Vakıf Başkanı Ömer Dündar Pekacar, “15 Temmuz gecesi ölmek için sokağa çıkanlar, tarihin akışını öyle bir değiştirdiler ki, haçlılar ve içimizdeki uşaklarının bir daha, ezanımız, bayrağımız ve vatanımız üzerinde oynamak istedikleri hiç bir oyun başarıya ulaşamayacaktır. Bayrak inmesin, ezan dinmesin, vatan düşmesin diye ölmek için bir araya gelen insanların inancı ve samimiyeti, tanklara, uçaklara, silahlara galip gelmiştir. 15 Temmuz’lar bir daha yaşanmasın diye, 15 Temmuz ruhunu hep canlı ve diri tutmalıyız; bu konuda her birimiz en az Cumhurbaşkanımız kadar samimi ve cesur olmalıyız. Bugün öyle bir gün ki, acıyı ve sevinci bir arada yaşıyoruz; şehitlerimizi düşünürken ağlıyor ama bir milletin tarihe geçişini düşünürken seviniyor ve gururlanıyoruz. Bu vesile ile 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütüne karşı vatanı savunurken şehit olan kardeşlerimiz başta olmak üzere, bütün şehitlerimiz için, şehit eşleri ve çocuklarının katılımı ile vakıf büromuzda, ay yıldızlı bayrağımızın altında ve şehitlerimizin manevi huzurunda mevlit okuttuk. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet diler, gazilerimize minnettarlıklarımı sunarım. Allah vatanımızı, birliğimizi ve dirliğimizi korusun” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BATMAN HABERLERİ
BATMAN HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    42°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç