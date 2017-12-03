Üzerinden kamyon geçti, hayattan vazgeçmedi

11’inci sınıfta eğitim gören ve Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele eden Batman Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı’nda forma giyen Öztekin milli takımına girmenin ve diş hekimi olmanın hayallerini kuruyor.

Batmanlı 16 yaşındaki 11’inci sınıf öğrencisi İkram Öztekin’in hayatı, 5 yıl önce geçirdiği trafik kazasıya değişti. Öztekin, henüz 11 yaşındayken, yolun karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada feci bir şekilde kamyonun altında kaldı. Ağır yaralanan Öztekin, kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Öztekin’in bir bacağı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak kesildi. Küçük yaşta hayata küsen Öztekin, uzun süren tedavi sürecinin ardından sokağa çıkmamaya başladı. Ancak Öztekin, ailesinin ve arkadaşlarının desteğiyle yeniden hayata tutundu. Eğitim hayatına devam eden Öztekin, basketbola da gönül verdi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 2’nci Ligi’nde mücadele eden Batman Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Basketbol Takımı’nda forma giyen Öztekin, bir taraftan milli takıma girmenin diğer taraftan da gece gündüz ders çalışarak, diş hekimi olmanın hayalini kuruyor.

“Hedefim milli takıma girmek”

Ailesinin 3 çocuğundan biri olduğunu anlatan Öztekin, “19 Ekim 2012’de okula giderken kaza geçirdim. 7 günlük yoğum bakım süreci vardı. Taburcu olduğumda birkaç yıl dışarı çıkamadım. Utandım halimden. Fizik tedavi ile değnek süreci başladı. Ailem ve arkadaşlarımın desteğiyle yeniden hayata tutundum. Bir gün okul için kitap almaya giderken Batman Belediyesi Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nasreddin Kaya beni gördü ve ‘Basketbol oynamak ister misin?’ diye sordu. ‘Basketbol oynayabilecek miyim?’ dedim. ‘Tabi oynayabileceksin, sandalye var’ dedi. 2 yıldır oynuyorum, güzel buldum devam ediyorum. Milli takıma seçilmem için bu yıl milli takım seçmelerine hazırlanıyorum. Hedefim basketbolda iyi bir yere gelmek. Basketbol benim için artık yaşam tarzı oldu. Basketbolda A Milli Takım’da oynayan Özgür Gürbulak ağabeyimiz var. Ona benzemek istiyorum. Onu örnek alıyorum” dedi.

“Diş hekimi olmak istiyorum”

Çocukluğundan beri diş hekimi olmak istediğini vurgulayan Öztekin, “Kendimi bildim bileli diş hekimi olmak istiyorum. İyi bir derece yapıp üniversiteye yerleşmek istiyorum. Bana en büyük desteği önce babam sonra takım arkadaşlarım gösterdi. Bir de okul arkadaşlarımı ihmal etmemek lazım. Bana çok ilgi gösteriyorlar, beni seviyorlar. Arkadaş ve aile ortamı oldukça alışabiliyorsun hayata. Spor aktiviteleri basketboldan sonra voleybol, futbol, hentbolu arkadaşlarımla oynayabiliyorum. Kendimi onlara ifade edebilmek istiyorum. Yapabildiğim bütün sporları yapmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Aynı sınıfta okuyan Zeynep Yarbo, Öztekin’i çok sevdiklerini anlatarak, “Engelli biri olmasına rağmen çok başarılı. Futbol ve basketbol oynuyoruz, bocalamıyor. Basketbol maçlarını izliyorum ve oldukça iyi. Kendi yaşıtlarıyla oynamadığı halde iyi. Kendinden 10-15 yaş büyüklerle oynamasına rağmen kendini gösteriyor” ifadelerinde bulundu.

Beden Eğitimi Öğretmeni Gökhan Aytekin (24) ise, Öztekin’in hem sporda hem de derslerinde başarılı olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

“Hayata bağlılığı ve sevinci örnek teşkil ediyor. Devamlı arkadaşlarına pozitif enerji veren, hiçbir şeyden geri durmayan bir arkadaşımız. Onu görünce ‘İşte bu’ diyoruz. Samimiyeti, içtenliği, hayata tutunuşu bambaşka. Umarım bu tür talihsizlik yaşayan, bu tür şeylere maruz kalmış çocuklarımız içinde örnek teşkil eder.”