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17 Haziran 2018 14:08

Vali Deniz, nöbetteki askerler ve polislerle bayramlaştı

Batman Valisi Ahmet Deniz, Ramazan Bayramı dolayısı ile Garnizon Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkezi ve nöbet noktalarını ziyaret ederek, asker ve polislerle bayramlaşarak bayramlarını kutladı.

Vali Deniz, nöbetteki askerler ve polislerle bayramlaştı

17 Haziran 2018 14:08


Batman 14. İUS Üs Komutanlığını ziyaret eden Vali Deniz, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Coşkun Uçarcılar ile birlikte, vatani görevini yapan askerlerle bir araya gelerek bayramlarını kutladı. Daha sonra İHA Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Deniz’e, Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar eşlik etti. Burada görev yapan personelin bayramlarını kutlayan Vali Deniz, İnsansız Hava Araçlarının yerli ve milli olarak ülkemizde üretilmelerinden dolayı Selçuk Bayraktarı tebrik etti. Daha sonra nöbet noktalarında görev yapan askerleri ziyaret eden Vali Deniz, askerlerle bayramlaşarak, bayramlarını kutladı. Üs komutanlığı ziyaretinin ardından İl Jandarma Komutanlığına geçen Vali Deniz, asker ve aileleriyle bayramlaştı. Vali Deniz, Batman-Diyarbakır karayolu üzerinde bulunan polis noktasını ve Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkezini ziyaret ederek görevli polislerle bayramlaşıp, bayramlarını kutladı.




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