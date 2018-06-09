Vali Deniz Sason’da muhtarlarla bir araya geldi

Sason ziyaretinde Vali Deniz’e Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, TP Bölge Müdürü Mustafa Demir, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Sünger, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Nurettin Kıyas ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren eşlik etti. İlçe ziyaretleri kapsamında Sason’da bulunan Vali Deniz, Geçitli köyünde yapımı tamamlanan caminin açılışını yaptı. Cami açılışının ardından köy çocuklarıyla yakından ilgilenerek, bir süre sohbet eden Vali Deniz, çocuklara kitap ve oyuncak hediye etti. Akabinde ilçe merkezine geçen Vali Deniz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” kapsamında Sason Yunus Emre İlkokulunda düzenlenen okuryazarlık kursunu başarıyla bitiren kursiyerlere belgelerini verdi. Kursiyerlere belgelerini veren Vali Deniz, kursiyerlerle bir süre sohbet ederek, kendilerini tebrik etti. Daha sonra Yunus Emre İlkokulu konferans salonunda düzenlenen muhtarlar toplantısında ilçeye bağlı mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya gelen Vali Deniz, muhtarlarla ilçenin ve köylerin sorunlarına ilişkin görüş alışverişinde bulundu. Köylerin alt yapı ve üst yapı sorunlarının giderilmesi konusunda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü belirten Vali Deniz, vatandaşa hizmet etmenin devletin asli görevi olduğunu belirterek, yapılan hizmetlerde vatandaşların memnuniyetinin her şeyden daha önemli olduğunu ifade etti. Terörle mücadeleye başarılı bir şekilde devam edildiğini belirten Vali Deniz, “Tek bir silahlı terör mensubu kalmayıncaya kadar mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Milli, manevi değerlerini özümsemiş, vatanına, bayrağına ve milletine bağlı bir gençlik yetiştirmek bizim asli görevimizdir" diye konuştu.

Toplantının ardından ilçe esnafını ziyaret eden Vali Deniz, esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet ederek, iyi kazançlar temennisinde bulundu. Esnaf ise ziyaretlerinden dolayı Vali Deniz’e teşekkür etti. Daha sonra Sason Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret eden Vali Deniz, askerlerle bir araya gelerek bir süre sohbet edip, yetkililerden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Deniz ziyaret ve incelemelerin ardından ilçeden ayrıldı.