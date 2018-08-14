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14 Ağustos 2018 10:37

Vali Deniz’den şehit ve gazi çocuklarına bayramlık kıyafet

Batman Valisi Ahmet Deniz, Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği aracılığı ile düzenlenen şehit ve gazi çocuklarına bayramlık ayakkabı ve kıyafet projesi kapsamında 130 çocuğa ayakkabı ve kıyafet hediye etti.

Vali Deniz’den şehit ve gazi çocuklarına bayramlık kıyafet

14 Ağustos 2018 10:37


Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yöneticileri tarafından tespit edilen 130 şehit ve gazi çocuğu köylerinden toplanarak ilçe kaymakamlığı ve Sason Belediyesi tarafından tahsis edilen araçlarla Batman’a götürülerek kurban bayramı öncesinde Vali Ahmet Deniz’in desteği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı sosyal marketten giydirildi. Yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür eden Vali Deniz, "Kurban bayramı öncesi şehitlerimizin emaneti olan çocuklarımızı ve gazilerimizin yakınlarını sevindirmek, her daim yanlarında olduğumuzu hissettirmek önemlidir. Şehit yakınlarına ve gazilerimizin çocuklarına sahip çıkmak herkesten önce bizim görevimizdir" dedi.


Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ise "Geçtiğimiz Temmuz ayının 15’inde açılışını yaptığımız derneğimizin ilk icraatlarından olan bu projemizle ilçede ikamet eden 130 çocuğumuzu sevindirdik. Batman valimizin bu büyük desteği bizleri çok mutlu etmiştir. Kaymakamlığımızın ve belediyemizin bizlere tahsis ettiği araçlarla evlerinden aldığımız çocukları Batman’a götürerek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na bağlı sosyal market çalışanları ve üyelerimiz tarafından tek tek giydirildi. Bizlere tahsis edilen her bir aracımıza dernek yöneticilerimizden bir erkek ve bir bayan refakatçi bıraktık. Üyelerimiz çocuklarımıza refakat ederek giydirildikten sonra tekrar ailelerine teslim ettiler. Bu projemizde çocuklarımızı sevindiren valimiz Ahmet Deniz’e, ilçe kaymakamımıza ve belediye başkanımıza çok teşekkür ederim” diye konuştu.




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