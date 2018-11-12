Vali Şahin, Rektör Durmuş'u ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığının 26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 Sayılı Valiler Kararnamesi ile Batman Valiliği'ne atanan Vali Hulusi Şahin, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş'u ziyaret etti.

Batman Üniversitesi merkez Kampüs Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette, Rektör Durmuş, Vali Şahin'e Batman Üniversitesi hakkında bilgiler verdi. Batman'daki ilk iş gününde Batman Üniversitesi'ni ziyaret eden Vali Şahin, Batman Üniversitesi şeref defterini imzalayarak, Batman Üniversitesi'nin kısa zamanda kat ettiği mesafenin muazzam olduğunu ifade etti. Vali Şahin, bundan sonraki çalışmalarında üniversiteye valilik olarak ellerinden gelen bütün desteği vereceklerini söyledi.

Merkez kampüste çeşitli incelemelerde bulunan Vali Şahin, ziyareti sırasında Batman Üniversitesi öğrencileriyle de sohbet etti. Ziyarette Batman Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Dede, vali Hulusi Şahin'e eşlik etti.