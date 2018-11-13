Vali Şahin'e ilk plaket şehit yakınlarından

Esenler Kaymakamlığından Batman Valiliğine atanan Vali Hulusi Şahin'i makamında ziyaret eden şehit yakınları ve gaziler, başarısından dolayı Vali Şahin'e plaket takdim ederek kutladı.

Şehit yakınları ve gazilerin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Batman Valisi Hulusi Şahin, kendisine verilen plaketin şehit yakınlarından ve gazilerden olmasından dolayı değerli olduğunu söyledi. Vali Şahin, “Şehit yakınları ve gazilerimiz bizim gururumuzdur. Bu görevde olduğum sürece her zaman onların yanında olacağım. Kapımız her zaman onlara açık ve onların hizmetindeyiz. Takdim ettikleri bu anlamlı plaketten dolayı kendilerine teşekkür ederim” dedi.

Valilik makamında düzenlenen plaket takdiminde kısa bir konuşma yapan Sason Şehit Yakınları ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Mutalip Çelik de vali Şahin'in kaymakamlıktan valiliğe terfi etmesinin ne derecede çalışkan ve halkına hizmet eden kişiliğe sahip olduğunun bir göstergesi olduğunu söyledi. Çelik, "Bizler vatanımız uğruna bedel ödemiş şehit yakınları ve gaziler olarak, vatanına hizmet eden ve bu güzel vatanın çıkarları doğrultusunda hizmetler veren valimizi kutlamak ve kendisine teşekkür etmek amacıyla bir plaket takdim etmeyi uygun gördük. Valimize ilimizdeki görevinde başarılar diliyoruz. İnşallah onu daha büyük makamlarda da görürüz” şeklinde konuştu.