Yangın mağduru ailelere yardım dağıtıldı

Batman’da son 3-4 ay içerisinde evleri yanan ve yangında zarar gören ailelerin mağduriyet tespiti ve müracaatlarını değerlendiren Batman Belediyesi, mağduriyeti gidermek için çalışmalar başlattı. Ailelere temin edilen ihtiyaç malzemelerinin dağıtımını Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Kızılay Batman Şube başkanı Ali Tezdiğ ile birlikte yaptı. Belediye bahçesinde yapılan ve 18 ailenin mağduriyetinin giderildiği ihtiyaç malzemesinin dağıtımında bir de sürpriz yaşandı. Yerinde yapılan tespitlerde beyaz eşyası bulunmayan ve temel ev malzemesi ihtiyacı olan ailelere Aksoy, bayram hediyesi verdi. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bilgisayar, kanepe gibi ev ihtiyacı olan ailelerin bu ihtiyacını da karşılayan Başkan Vekili Aksoy, “Yangın herkesin başına gelebilecek bir kaza aynı durum bizlerin de başına gelebilirdi. Size bir ağabeyiniz olarak, bir kardeşiniz olarak sesleniyorum. İhtiyaç malzemelerinizi bizi söyleyin. Bu zaman diliminde herkesin birbirini düşünmesi gerekir. Sizleri böyle mutlu görmek bizi sevindiriyor. Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle mübarek Ramazan Bayramınızı da tebrik ediyorum” dedi.