Yatırım ve önleyici bakım ile Batman'daki arızalar yüze 35 azaldı

Yatırımlara ek olarak gerçekleştirilen önleyici bakım ve onarım çalışmaları sayesinde sadece Batman'daki elektrik arızaları, geçtiğimiz yıla göre yüzde 35 oranında azaldı.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, 2018'de gerçekleştirdikleri yatırımlar sayesinde il genelinde enerji kalitesinin arttığına dikkat çekti. Tüketicilerin herhangi bir sıkıntı yaşamaması için eğitimli ve tecrübeli personelin görev aldığı sabit ekipler kurduklarını da kaydeden Açar, “Mevsim değişikliği ile birlikte hava şartlarına bağlı olarak oluşabilecek arızaların en aza indirilmesi için çalışıyoruz. Bu güne kadar 299 kilometre orta ve 247 kilometre alçak gerilim olmak üzere toplam 546 kilometre iletim hattının bakımı yapıldı. Yine kışa hazırlık çalışmaları kapsamında 527 adet trafo postası ve 114 dağıtım merkezinin bakımı yapılarak, 663 trafoda yük dengelemesi gerçekleştirildi” dedi.

“Termal kameralar kullanılıyor”

Kışa hazırlık çalışmaları sırasında 185 noktada termal kameralar ile kontrol gerçekleştirerek, ihtiyaç duyulan yerlere gerekli müdahalelerde bulunduklarını, ayrıca ekonomik ömrünü tamamlayan 87 adet dağıtım panosunun değiştirildiğini de kaydeden Dicle Elektrik Dağıtım İl Müdürü Yusuf Açar, gerek yatırımlar, gerekse önleyici bakım ve onarım çalışmaları sayesinde geçtiğimiz yıla göre elektrik arızalarının sayısında yüzde 35 oranında düşüş yaşandığını açıkladı. Açar, Batman'da geçen yılın ilk 8 ayında 21 bin 214 olan arıza sayısının bu yıl 13 bin 832'ye düştüğünü bildirdi. Yusuf Açar, Dicle Elektrik olarak hedeflerinin tüketicilere kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz enerji vermek olduğunu ve geçen her yıl bu hedeflerine adım adım yaklaştıklarını söyledi.