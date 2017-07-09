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09 Temmuz 2017 12:07

Yaz aylarında ayak sağlığına dikkat

Ortopedi Uzmanı Op.

Yaz aylarında ayak sağlığına dikkat

09 Temmuz 2017 12:07

Dr. Muhammed Mutlu Danış, yaz aylarında ayak sağlığına dikkat edilmesi gerektiğini, aksi durumda çeşitli hastalıklarla karşı karşıya kalınabileceğini belirterek, doğru ayakkabı tercihi yapılması ve çorapların her gün değiştirilmesi konusunda uyarılarda bulundu.


Batman’da özel bir hastanede görev yapan Dr. Muhammed Mutlu Danış, yaz aylarında ayak sağlığının önemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Vatandaşların, yaz aylarında daha fazla ayakta durduğunu ve havaların sıcak olması nedeniyle ayakların terlediğini anlatan Danış, bu yüzden ayakkabı seçimine özen gösterilmesi gerektiğine dikkat çekti. Mümkün olduğunca üst üste aynı ayakkabının giyilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Danış, “İnsanlar genelde şık ve modern olsun diye ayaklarını rahatsız eden ve dar olan ayakkabıları seçiyorlar. Bu çok yanlış ve bunu kesinlikle yapmamalıyız. Bizim için önemli olan ayağımızın sağlığıdır. Eğer ayağımızın sağlığına dikkat etmezsek mantar hastalıkları, tırnak hastalıkları, bel ağrıları ve diz ağrıları gibi bir sürü sorunla karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden ayakkabımızı, ayaklarımızın rahat edeceği şekilde seçmeliyiz. Ayakkabı ortopedik olmalı ve mümkün oldukça doğal ürünlerden olup, ayaklarımızı sıkmamalı. Ayrıca çoraplar da mutlaka her gün değiştirilmeli” dedi.


Bazı ayaklarda şekil bozukluğu olduğunu kaydeden Op. Dr. Danış, “Bazı insanların ayaklarında deformite dediğimiz şekil bozuklukları olabiliyor ve insanlar bunun farkına varamıyor olabilirler. Bu yüzden eğer ayaklarında şekil bozukluğu olan insanlar varsa mutlaka bir ortopedi uzmanına muayene olmaları ve ayaklarındaki probleme göre tedavi görmeleri çok önemli” diye konuştu.




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