Yıllarca araçların giremediği mahalle yola kavuştu

Batman'ın Sason ilçesinde yolu olmadığı için araçların giremediği Gürpınar Mahallesi'ne belediye tarafından beton yol yapıldı.

Belediye Başkanı Cuma Uçar, mahallede yürütülen alt yapı çalışmalarının ardında mahalleye geniş ve uzun ömürlü beton yol yapıtlarını belirtti. Göreve geldiği ilk günden bu yan mahallelerde aralıksız çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Başkan Uçar, “İlçemizin birçok mahallesinde alt yapı çalışmaları, yol genişletme çalışmaları ve birçok değişik alanlarda çalışmaları başlatarak bitirdik. Acil eylem planları çerçevesinde çözüme kavuşturmak istediğimiz çalışmalarımızdan birde Gürpınar mahallemizin alt yapı ve yol sorunuydu. Mahalle sakinleri, yolları olmadığı için eşyalarını ve yiyeceklerini ilkel yöntemlerle taşıyordu. Yaptığımız çalışmaların ardından önce mahallenin alt yapı sorununu, şimdide yol sorununu çözdük. Hedefimiz yıl sonuna kadar bütün mahallerimizin yol sorununu çözmektir. Bu güne kadar yürüttüğümüz bütün çalışmalarımızda vatandaşlarımızın desteği ile en iyisini yapmaya çalıştık. Vatandaşlarımızın kaliteli bir yaşam alanına kavuşması için çalışmalarımız devam edecektir” dedi.