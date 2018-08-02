Yol olmayınca 515 kiloluk trafoyu el birliği ile tepeye taşıdılar

Türkiye’nin en zorlu coğrafyalarından birinde elektrik dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik’in saha ekipleri, zaman zaman yolu bile bulunmayan yerleşim birimlerine hizmet götürmek için hem çetin doğa şartlarıyla baş etmek zorunda kalıyor. Batman’ın Sason ilçesine bağlı Yuvalar köyünün Sarıkız mezrasındaki elektrik trafosu kısa süre önce yandı. Mezra sakinlerinin enerjisiz kalmaması için harekete geçen Dicle Elektrik ekipleri, yanan trafonun yerine yenisini yerleştirmek için yola koyuldu. 515 kilogram ağırlığında ve 250 KVA gücündeki trafo mezra yakınlarına kadar getirildi. Yol burada sona erince yaklaşık 500 metre uzakta bir tepe üzerinde bulunan Sarıkız mezrasına kadar trafo mezra sakinlerinin de yardımıyla taşındı. Bir kalasa bağlanan trafo, yaklaşık 4 saat süren zorlu yolculuk sonunda yerine ulaştırılabildi. Montaj sonrası 25 haneli mezra yeniden enerjiye kavuştu.

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Yusuf Açar, hizmet bölgelerindeki zorluklara dikkat çekerek, “Sason, coğrafi açıdan Türkiye’nin en zor bölgelerinden biri. Yanan trafonun yerine takılacak trafoyu arkadaşlarımız sırtlarında taşıyarak yerine ulaştırdı. Hem ekip arkadaşlarımıza hem de kendilerine yardımlarını esirgemeyen Sarıkız mezrası sakinlerine olağanüstü çabalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu yardımlaşma ve çözüm gayretleri diliyoruz ki yeni yatırımları önlemeye çalışan bazı çevrelere de örnek olsun. Yatırımlarımız ve bu olumlu gayretler devam ettikçe Dicle bölgesindeki enerji sorunları tarihe karışacaktır. Şartlar ne olursa olsun vatandaşın memnuniyeti için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.