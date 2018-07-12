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12 Temmuz 2018 15:32

Yusuf’un cenazesi Batman’da defnedildi

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kaybolan ve dün cesedi bulunan Yusuf Yılmaz’ın cenazesi Batman’da defnedildi.

Yusuf’un cenazesi Batman’da defnedildi

12 Temmuz 2018 15:32


Silvan ilçesi Malabadi (Çatakköprü) Mahallesi’nde 12 gün önce hayvan otlatmak için evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 15 yaşındaki Yusuf Yılmaz’ın cansız bedeni, dün sulama kanalına düşen Selman ve Fırat Kızılçiçek’i arama çalışmaları sırasında yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta sulama kanalında bulundu. Kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırılan cenaze otopsisinin ardından ailesine teslim edildi. Anne Fatma Yılmaz ve ağabey Bünyamin Yılmaz, Yusuf’un cenazesi arabaya konulurken gözyaşlarına hakim olamadı.


Cenaze, Batman’ın Beşiri ilçesine bağlı İkiköprü Mahallesi’nde gözyaşları içerisinde toprağa verildi.




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