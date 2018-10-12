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Yüzlerce kişi türbeye akın etti

Batman’ın Gercüş ilçesinde bulunan Bube Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı.

Batman'ın Gercüş ilçesinde bulunan Bube Türbesi, ziyaretçi akınına uğradı. Türkiye'nin dört bir yanından yüzlerce kişi ekim ayının ikinci perşembesi nedeniyle dün türbeyi ziyaret etti.


Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Boğaz köyünde bulunan Bube Türbesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da ziyaretçi akınına uğradı. Batman ve çevresinin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından gelen yüzlerce kişi, ekim ayının ikinci perşembesi nedeniyle dün türbeyi ziyaret etti. Ziyaretçiler, kurban kesip, dualar etti. Türbeyi ziyaret eden vatandaşlar, “Her sene ekim ayının ikinci haftasının perşembe günü millet toplanıyor burada. Bube Hazretlerinin kabrini ziyarete geliyoruz. Her aile bir kurban kesiyor. Örf, adet ve geleneklerimizi sürdürüyoruz burada” dedi.

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