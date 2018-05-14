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14 Mayıs 2018 17:00

Zabıtadan Ramazan öncesi denetim

Batman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri günlük denetimlerinin yanı sıra, Ramazan ayına özel denetimlerine başladı.

Zabıtadan Ramazan öncesi denetim

14 Mayıs 2018 17:00


Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Ramazan ayı çalışmaları kapsamında halkın günlük tüketiminde önemli yer tutan gıda ürünlerinin üretim ve satış merkezlerinin denetimlerine başladı. Halk sağlığının gözetildiği denetimlerde Belediye Zabıta ekipleri, ilk denetimlerini fırınlarda gerçekleştirdi. Ekipler, fırınların hijyenik koşullarından, ekmeklerin gramajlarına değin bir çok konuda incelemelerde bulundu. Ani baskınlarla fırınlardaki durumu tek tek not alan belediye zabıta ekipleri, iş yeri açma ruhsatı, vergi levhası, havalandırma tertibatı, iş yerinin genel temizliği, un çuvalı paleti, haşere ile mücadele gibi mevzuatın ön gördüğü hükümleri esas alarak kontrollerde bulundu. Yapılan denetimlerde geçekleştirilen kontrol sonuçlarını raporlayan zabıta ekipleri, gerekli koşulları taşımayan ya da eksikleri bulunan iş yerleri hakkında cezai işlemler uygulayacak. Başlatılan denetim ve kontrollerin Ramazan ayı boyunca sıklıkla devam edeceği belirtildi.




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