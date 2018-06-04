Zehir tacirleri ‘Sarıkız’dan kaçamadı

Batman Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “İlimiz giriş ve çıkışlarında yapılan güvenlik kontrollerinde durumundan şüphelenilen 34 x xxx plakalı araç Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce durdurulmaya çalışılmış ancak araç yapılan ihtarlara rağmen durmayarak kaçmaya başlamıştır. Ekiplerimizin takibi ve kovalamaca neticesi durdurulan araçta R.A. ve M.D. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınmış, R.A. isimli şahsın aynı zamanda aranmasının da bulunduğu tespit edilmiştir. Durdurulan araçta Sarıkız uyuşturucu arama köpeği ile yapılan aramada toplam ağırlığı 265 Kilo 200 Gram gelen uyuşturucu esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili olarak yakalanarak gözaltına alınan şahıslar hakkında ‘Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma ve Sağlama’ suçlarından adli işlem yapıldıktan sonra şahıs adli mercilere sevk edilmiştir” denildi.