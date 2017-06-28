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28 Haziran 2017 13:12

Zeynel Bey Türbesine ziyaretçi akını

Batman’ın Hasankeyf ilçesindeki 650 yıllık Zeynel Bey Türbesine ziyaretçi akını yaşanıyor.

Zeynel Bey Türbesine ziyaretçi akını

28 Haziran 2017 13:12


Ilısu Baraj Gölü altında kalmaması için bulunduğu Dicle Nehri kenarından Hasankeyf Kültür Parkına taşınan tarihi Zeynel Bey Türbesi, yeni yerinde ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Türkiye’nin dört bir yanından yerli turistler, türbeyi görmek için ilçeye akın etti. Çocukları ile Güneydoğu turuna çıkan Zonguldaklı Murat Ayhan, özellikle Zeynel Bey Türbesini görmek için bölgeye geldiğini belirterek, Mardin ve Midyat ilçelerinde de tarihi mekanları gezeceklerini söyledi. Türbenin ziyaretçi akınına uğradığını anlatan Ayhan, türbenin eski yerinde bu kadar ziyaretçi ağırlamadığını ancak taşınma işleminin televizyonlarda canlı verilmesiyle ziyaretçilerin arttığını düşündüklerini kaydetti.




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