10. yıl kutlamaları, ikinci gün etkinlikleriyle devam etti

Yıl Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Haftası’nın ikinci günü, birbirinden renkli etkinliklere sahne oldu.

Kutlamaların ikinci günü, Bayburt Üniversitesi’nin 10 yıllık tarihini anlatan fotoğraf sergisi ile başladı. Konukevi Fuaye alanında düzenlenen sergide, Külliyelerdeki fiziksel gelişim, Rektörler, mezuniyet törenlerinden seçkiler ve devlet adamlarının ziyaret fotoğrafları yer aldı. Sergiye, Vali Ali Hamza Pehlivan, Rektör Prof. Dr. Selçuk Coşkun, Rektör Yardımcıları, kurum amirleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Katılımcılar Sergi sonrasında, 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda düzenlenen Öğrenci Bilim Ödülleri törenine geçti. Törende, Baberti ve Esma Adıgüzel adlı robot tasarımlarıyla, ulusal ve uluslararası öğrenci robot yarışmalarında ödül alan ekipler ile danışmanlarına ödül takdim edildi. Törende ayrıca, Boğaziçi Üniversitesi’nin köprü tasarımı konseptli uluslararası yarışmasından dereceyle dönen Özgür Yunuslar ekibine de ödül takdim edildi.

Kutlamaların spor etkinlikleri kapsamında, satranç müsabakaları düzenlendi. Müsabakalar sonunda, dereceye giren öğrencilere madalyaları Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Çiğdem ve Prof. Dr. Halil İbrahim Şimşek ile Genel Sekreter Dr. Öğr. Üyesi Ufuk Töman tarafından takdim edildi.

Günün son etkinliğinde ise, İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Müziği Korosu tarafından konser verildi. 15 Temmuz Milli İrade Konferans Salonu’nda gerçekleşen konserde, tasavvuf müziklerinden seçkiler ve ilahiler seslendirildi. Etkinliğe, Rektör Yarımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.