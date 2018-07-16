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16 Temmuz 2018 10:42

15 Temmuz şehitleri için Mevlid okutuldu

15 Temmuz Şehitleri için Yakutiye Camii’nde mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için Mevlid okutuldu

16 Temmuz 2018 10:42


15 Temmuz 2016 FETÖ’cü darbe girişiminin ikinci yıl dönümünde şehitler yurt çapında düzenlenen bir çok etkinlikle anılıyor. Hain kalkışmaya karşı o gece sokakları dolduran milyonlarca vatandaş vatanına, ezanına, bayrağına, demokrasiye sahip çıkmak üzere kendini mermilere siper etti. Yaşanan elim hadiseler sonucu 15 Temmuz’da 248 vatandaşımız şehit olurken 2196 vatandaşımız çeşitli yerlerinden yaralanarak gazilik unvanına erişti.


Üzerinden iki yıl geçen 15 Temmuz’un hatırasına sahip çıkan vatandaşlarımız çeşitli etkinliklerle o gecenin şehitlerini ve gazilerini yad ediyor. Yurt genelinde düzenlenen etkinliklerle eş zamanlı olarak Bayburt’da da 15 Temmuz Şehitleri anılıyor. Bayburt Valiliği himayesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının katkılarıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında Merkez Yakutiye Camii’nde şehitler için mevlid-i şerif okunarak dualar edildi. Programın ardından vatandaşlara Bayburt Belediyesi tarafından lokma ikram edildi.


Mevlidin ardından Taşhan’da Anadolu Ajansı’na ait o gece yaşananlara ilişkin çarpıcı karelerin yer aldığı 15 Temmuz Resim Sergisi ziyarete açıldı. Sergi açılışına katılan Vali Pehlivan fotoğrafları inceleyerek ilgilerden bilgiler aldı.


Vali Pehlivan 15 Temmuz darbe girişimine karşı verilen mücadelenin Bayburt’ta düzenlenen çeşitli etkinliklerle yad edildiğini ve bu doğrultuda şehitler anısına Yakutiye Camii’nde mevlit okutulduğunu söyledi. 15 Temmuz’un anısını yaşatmak üzere o geceye ilişkin çarpıcı karelerin yer aldığı Fotoğraf Sergisi’nin de ziyarete açıldığını kaydeden Vali Pehlivan vatandaşları bugün gerçekleştirilecek olan Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü ve devamında Saathane Meydanı’nda gece yarısına kadar sürecek anma etkinliklerine davet etti.


Etkinliklere Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutan Vekili Yarbay Mehmet Emin Eryiğit, Vali Yardımcıları Mutlu Almalı ile Tamer Kılıç, İl Emniyet Müdürü Sezayi Er, İl Jandarma Komutan Vekili Jandarma Albay İbrahim Akgün ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.




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