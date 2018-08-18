24 daire 6 dükkan satışa çıkarılıyor

Aydıntepe Belediyesi tarafından yaptırılan 24 daire ve 6 dükkandan oluşan Belediye Konutları satışa çıkarılıyor.

Belediye konutlarının ilçeye hayırlı olması temennisinde bulunan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk; " Aydıntepe Belediyesi tarafından yaptırılan konutları tamamlayarak Kurban Bayramından sonra satışa çıkaracağız" dedi.

Konutlarla ilgili bilgi veren Başkan Şentürk, "Yaptırdığımız belediye konutlarımız 100 ile 130 metrekare arasındaki daire ve dükkanlardan oluşmaktadır. 98 binden başlayan fiyatlarla açık artırma usulüyle satacağız. 24 Ağustos 2018 tarihinde ön kayıtları almaya başlayacağız. Vatandaşlarımız Aydıntepe Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğüne gelerek ön kayıtlarını yaptırabilirler. Belediye Konutlarımızın ihale tarihi de Kurban Bayramından sonra belli olacaktır" diye konuştu.