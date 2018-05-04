300 metreden dere yatağına uçtu: 4 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Nuh İpek yönetimindeki 69 AL 144 plakalı kamyonet, Bayburt’tan Kurbanpınar köyüne giderken Yoşalık mevkiinde yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Araç yaklaşık 300 metre uçurumdan yuvarlanarak dere yatağına düştü. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş polis ve 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet, jandarma, sağlık görevlileri, itfaiye ve (AFAD) İl Afet Acil Durum Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine güçlükle ulaşan ekipler, yaralanan sürücü Nuh İpek, babası Abdullah İpek, annesi Mukaddes İpek ve Mukaddes İpek’in kardeşi Mürteza Çorlu’yu buradaki sağlık müdahalelerinin ardından sedyeye alarak vatandaşlarında yardımıyla yaklaşık 500 metrelik engebeli araziden güçlükle ambulanslara ulaştırdı.

Bayburt Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Mukaddes İpek, Erzurum Atatürk Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Diğer yaralarının tedavisi ise sürüyor.