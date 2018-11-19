5 adet halk otobüsü hizmete başlıyor

Belediye toplu ulaşımda yeterli görülmeyen dolmuş problemine çözüm sunmak adına 5 adet halk otobüsünü hizmete sunmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda hizmete girecek olan 5 adet halk otobüsüyle yetersizlikler yaşanan toplu ulaşımda rahatlama sağlanacak.

Bayburt kart geliyor

Bayburt Belediyesi'nin yeni halk otobüsleriyle birlikte yeni bir uygulaması da hayata geçecek. Otobüslerde Bayburt'ta bir ilk olan kartlı sistem kullanılacak. Bayburt Kart adı verilen kartlı sistemden şehit yakınları ve gaziler, öğrenciler, engelliler, emekli, 65 yaş üzeri ile sivil olmak üzere tüm vatandaşlar yararlanabilecek. 65 yaş üzeri vatandaşlar, şehit yakınları ve gaziler ise otobüslerden ücretsiz faydalanacak.