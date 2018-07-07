80 çiftçiye 80 adet süt sağma makinesi ve ekipman

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünce, Metin Köse Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen programa, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, AK Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulkadir Karabulut ile çiftçiler katıldı.

Son Yıllarda Güzel Adımlar Atılıyor

Vali Pehlivan, burada yaptığı konuşmada, tarım ve hayvancılığa, gerek meraları gerek tarım arazileri müsait olan Bayburt’ta bu sektörde özellikle son yıllarda giderek artan yoğunlukta çok güzel adımlar atıldığını söyledi.

Bayburt’ta tarım ve hayvancılık sektörünün gelişimi için bütün ilgili kurumların güç birliği yaptığını ve bunun da sektöre önemli katkılar sunduğunu belirten Pehlivan, "Memnuniyetle görüyoruz ki ilimizdeki bütün kurumlar el ele vermiş, adeta taşın altına elini hep birlikte sokmak suretiyle bu sektörün şaha kalkması, yürümesi hatta koşar adım ilerlemesi konusunda fikir birliği ve güç birliği içerisinde." dedi.

Tarım ve Hayvancılık Son Derece Önemli

Tarım ve hayvancılığın Bayburt için son derece önemli olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Mete Memiş ise “Bunu göz ardı etmek aslında Bayburt’un dörtte üçlük tarafını yok saymak demektir. Son dönemde yazı yazanlar, bu işlere kafa yoranlar, akademisyenler, kanaat önderleri hep şuna vurgu yapıyorlar: geleceğin tekrar tarıma, kırsal hayata doğru döndüğünü açık olarak ifade ediyorlar. Biz bunun farkındayız“ diye konuştu.

Tarım Yerleşkesi Projesi

Konuşmasında Bayburt Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığın kalbinin Bayburt’ta atmasını sağlayacak olan tarım yerleşkesi projesinden de bahseden Başkan Memiş, “Tarım yerleşkesi projesi bölge için çok avantajlı bir durum elde edecek. Bu projenin hayata geçmesinde herkesin emeği var. Mahalle muhtarlarımızın, tarım il müdürümüzün, ziraat odası başkanımızın, il genel meclisi başkanımızın, o zamanki ticaret odası başkanımız İbrahim Bey’in, valimizin herkesin payı var. Sorumluluk bizde kaldı. Belediye olarak önemsedik. İnşallah bu projenin 10,5 Milyon TL lik kısmı bu sene bitecek. Tarım ve hayvancılığa ait aklınıza ne gelirse bu projede var. 1. Etap tamamlandıktan sonra inşallah ikinci etap da başlatılacak“ “İfadelerini kullandı.

Bayburt’un Geleceği Tarım ve Hayvancılıkta

Topraktan kopanların geleceklerini hep kaybettiklerini vurgulayan Memiş konuşmasını şöyle sürdürdü: “Toprakla barışık olmayanlar geleceğe doğru yürüyemediler. İnşallah bundan sonra daha çok bir olup, düşünüp hem sizlerin geleceği adına hem şehrimizin geleceği adına, hem de şehrimizin çocuklarının istikbali adına Bayburt’a daha çok şeyler yapmak lazım. Maliye Bakanımız bu süreçte bizim için bir avantajdı. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Bence bugün bir avantaj daha var. Dönem milletvekilimiz bir tarımcı. Bu avantajı kullanalım. Onun Bayburt ile ilgili tarım, hayvancılık ve gıda üretimi anlamındaki çalışmalarını daha yoğun hale getirmek adına tarım il müdürlüğümüzün başkanlığında projelerimizi oluşturalım. Bayburt’un geleceği tarım ve hayvancılık ama sanayiyi ve ticareti ihmal etmeden inşallah bunu başaracağız.”

Konuşmaların ardından çiftçilere protokol üyeleri tarafından makine ve ekipmanları takdim edildi.