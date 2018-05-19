Açık Kapı Birimi Bayburt’ta hizmet vermeye başladı

Valilik hizmet binası giriş katında oluşturulan Açık Kapı Masası ile vatandaşların taleplerinin alınması, elektronik ortama aktarılıp proje kapsamında kurulan büroda takibi sağlanarak başvurularının en kısa sürede çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Birimin açılışı vesilesiyle basın mensuplarına bilgiler veren Vali Pehlivan 81 ilde uygulanmaya başlanan “Açık Kapı” biriminin 15 Mayıs itibariyle vatandaşlarımıza hizmet vermeye başladığını söyledi. Vali Ali Hamza Pehlivan, projenin hayata geçirilmesi için bir süredir devam eden hazırlıkların tamamlandığını ve Bayburt Valiliği Hizmet Binası giriş katında Açık Kapı Masası’nın ve aynı katta işlem bürosunun oluşturulduğunu belirtti.

Vali Pehlivan uygulamanın işleyişi hakkında şunları söyledi: “Vatandaşlarımız Valiliğimize geldikleri zaman açık kapı masasındaki personelimiz onları dinleyecek. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın taleplerini alacak ve bu talepler elektronik ortamda sisteme işlenecek. Bu arada vatandaşlarımızın irtibat numaraları alınacak. Görevli arkadaşlarımız talebin konusuna göre başvuruları ilgili birime iletip takip edecekler. İşlemle ilgili süreç ve sonuç hakkında kısa mesaj yoluyla vatandaşlarımızı bilgilendirecekler. Bu işlemleri yedi gün içerisinde yapmaları gerekiyor. Burada zaten maksat, vatandaşların taleplerinin hızlı bir şekilde alınması, hızlı bir şekilde neticelendirilip söz konusu taleplerin yerine getirilmesi. Eğer başvuru konusu talep beklenen süreden daha fazla bir zaman alıyorsa bu süreç hakkında da yine vatandaşlarımız aynı yöntemle bilgilendirilecek. “ dedi.

Vatandaşların Açık Kapı uygulamasına bire bir müracaat edebilmelerinin yanı sıra internet ve mobil uygulama aracılığıyla da erişebileceğini belirten Vali Pehlivan, “Burada ilk oluşturduğumuz Açık Kapı masası vatandaşlarımız için ilk irtibat noktası olacak. Vatandaşlarımızın ilk görüşmeleri burada gerçekleştirildikten sonra konuyla ilgili detaylı görüşmelerde Açık Kapı Bürosu’nda gerçekleştirilecek. Bu uygulamanın Bayburt İlimize,değerli vatandaşlarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını hayırlı ve güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyor burada görev yapacak arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum. Onlar bu konuda gerekli eğitimleri de aldılar. Personelimiz vatandaşlarımızla güler yüzle, yakın ilgiyle, sıcak ve samimi bir iletişim içerisinde olacak, talepleri dinleyerek takibini yapacaktır.” açıklamasında bulundu.

Vali Pehlivan açıklamalarının ardından proje kapsamında oluşturulan başvuru noktalarını basın mensuplarına gezdirdi.