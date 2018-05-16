Açık Kapı Projesi Bayburt’ta hizmete girdi

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan vatandaşların sorunlarının dinleneceği, yönlendirileceği ve çözüm aranacağı bir birim olarak faaliyete geçen ’Açık Kapı Milletin Kapısı Projesi’, Bayburt Valiliği’nde hizmete girdi.

Açık Kapı Milletin Kapısı projesinin tanıtımını yapan Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, projenin amacının vatandaşların kamu hizmetine daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak olduğunu belirterek, "Burada maksat taleplerin hızlı bir şekilde alınması, hızlı bir şekilde neticelendirilip vatandaşlarımızın taleplerinin yerine getirilmesi. Bu belli bir süreç alıyorsa da süreç hakkında da yine bilgilendirilmesi. Vatandaşlarımız buraya birebir gelip müracaat edebilecekleri gibi İnternet ve mobil uygulamalar üzerinden de ulaşabilecekler" dedi.

Vali Pehlivan, şunları kaydetti:

"Burada maksat vatandaşlarımıza daha yakın, güler yüzlü, samimi, sıcak bir şekilde yaklaşımı birinci elden göstermek. Vatandaşlarımıza devletimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu bu uygulama vesilesiyle ortaya koymak ve bununla beraberde işlemlerin etkin, verimli, hızlı bir şekilde akışına katkı sağlamak. Bunu yaparken de hem birebir iletişim kurmak, hem de hayatımıza giren teknolojik iletişim imkanlarını da devreye sokmak suretiyle güzel sonuçlar almak istiyoruz."