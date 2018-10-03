Ağbal, belediye projelerini inceledi

Bir dizi ziyarette bulunmak üzere Bayburt'a gelen Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal Bayburt Belediyesi'nin yapımı devam eden projelerini inceledi.

İncelemelerine yol ve kaldırım çalışmalarının devam ettiği Cumhuriyet Caddesi'nden başlayan Ağbal, buradaki çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Mete Memiş ve Belediye Başkan Yardımcısı Şahin Kızılaslan'dan bilgi aldı.

Buradan Tuzcuzade Mahallesi'nde inşası süren ve pazar esnafını rahata kavuşturacak olan Kapalı Halk Pazarına geçen Ağbal bir süre incelemelerde bulunduktan sonra valilik binasının arkasındaki alanda yapılan Saray Bahçası'na geçti. Peyzajı ve sosyal donatılarıyla Bayburt'u komplike bir yaşam alanına kavuşturacak olan proje hakkında Başkan Memiş'ten bilgi alan Ağbal daha sonra programına devam etmek üzere buradan ayrıldı.

Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal ‘a incelemelerinde Başkan Memiş'in yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, İl Genel Meclisi Başkanı Yusuf Elçi ve Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak' da eşlik etti.