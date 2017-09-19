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19 Eylül 2017 13:29

AK Parti Bayburt’ta devir teslim töreni yapıldı

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı’nda devir teslim töreni yapıldı.

AK Parti Bayburt’ta devir teslim töreni yapıldı

19 Eylül 2017 13:29


AK Parti il binasında gerçekleşen törene Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, AK Parti Bayburt il başkanlığını vekaleten yürüten Mehmet Kaymak, İl Genel Meclisi eski Başkanı Raci Bayrak, Merkez İlçe Başkanı Mustafa Daştan, ilçe ve belde teşkilatı yöneticileri kadın kolları teşkilatı ve partililer katıldı.


Tören öncesi Mehmet Kaymak İl Meclis Başkanı Yusuf Elçi ve Belediye Başkanı Mete Memiş birer konuşma yaptı. Ardından kürsüye çıkan İl Başkanı Fatih Yumak, yeni dönem için önemli mesajlar verdi.


İl Başkanı Yumak şunları kaydetti:


"Kutlu yolun yolcuları, ak sevdalılar çok kıymetli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, emektar basın mensubu arkadaşlarım Ak Parti Bayburt İl Başkanlığı devir teslim törenine hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hepinizi Yüce Allah’ın selamı ile selamlıyorum. Malum olduğu üzere AK Parti İl Bayburt Başkanlığı görevi Büyük Türkiye’nin mimarı liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendinin yüksek takdirleriyle tarafıma tevdi edilmiştir. Ben bu vesile ile bir kez daha zat-ı alilerine beni bu kutlu göreve layık gördükleri için sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Kendilerinin yol arkadaşı olmaktan her zaman, her yerde her şartta ve her konumda büyük bir onur duydum. Her türlü makam gelip geçicidir ve bir emanettir. Bizler için önemli olan bu kutlu davada bir nefer olmaktır."




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