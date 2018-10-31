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AK Parti İl Başkanı Yumak: “Kaymakamımız Akın, çok başarılı projelere imzasını atacaktır”

AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak, göreve yeni başlayan Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın ı ziyaret ederek, “Kaymakamımız Akın, çok başarılı projelere imzasını atacaktır” dedi.


Başkan Yumak, AK Parti Aydıntepe İlçe Başkanı Ahmet Arslan ile birlikte Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın' ı makamında ziyaret etti.


Kaymakam Mustafa Akın ile bir süre sohbet eden Yumak, “Değerli Kaymakamımız Mustafa Akın'ı makamında ziyaret edip yeni görev yeri için hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulunduk. İnanıyorum ki Kaymakamımız Akın, burada çok başarılı projelere imzasını atacaktır" dedi.


Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın'da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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