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Aracın çarptığı bisikletli çocuk yaralandı

Bayburt’ta bisikleti ile yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.

Bayburt'ta bisikleti ile yolun karşısına geçerken bir aracın çarptığı çocuk yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Bahçeli Sokak'ta 34 SJF 48 plakalı hafif ticari araç, bisikleti ile karşıya geçmekte olan V.K.'ya (10) çarptı. Kazada yaralan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen trafik ekipleri, trafiği bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı.


Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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