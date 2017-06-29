Arı kovanlarına saldıran ayı güvenlik kamerasına yansıdı

Bayburt merkeze bağlı Pamuktaş köyünde bir arıcının kovanlarına saldıran yetişkin ayı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde yetişkin bir ayı, elektrikli çit engelini aşarak kovanların olduğu alana giriyor. Sakin bir şekilde hareket eden ve etrafı gözetleyen ayı, bir kovanı açarak balı yemeye başlıyor. Gece boyunca kovanların bulunduğu alandan ayrılmayan ayı 10 kovanı arıyı telef etti.

Öte yandan ayı saldırılarının sık görüldüğü bölgede vatandaşlar yetkililerin önlem alması gerektiğini belirtti.