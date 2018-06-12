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12 Haziran 2018 16:59

Aşıklar gecesi büyük beğeni topladı

Bayburt Belediyesi’nin Ramazan etkinlikleri kapsamında tertip ettiği Âşıklar Gecesi vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Aşıklar gecesi büyük beğeni topladı

12 Haziran 2018 16:59


Son olarak tarihi Taşhan’da teravih namazı sonrası Aşık Kul Nuri ve Aşık Süphani’nin sahne aldığı gece büyük beğeni topladı.


Asırlara meydan okuyan bir geleneğin temsilcileri olan ozanlarımız söyledikleri türküler ve yaptıkları atışmalarla izleyenleri eğlendirmeyi başardılar. Taşhan’ın tarihi atmosferinde türkü ziyafeti sunan Aşık Kul Nuri ve Aşık Süphani vatandaşlarımıza keyifli bir ramazan gecesi yaşattılar.


Söyledikleri birbirinden güzel kahramanlık türküleriyle de izleyenleri mest eden âşıklar, Bayburt’un yetiştirdiği Celali Baba ve Hicrani Baba gibi önemli halk ozanlarına ait dizeleri de seslendirerek gönüllere dokundular.


İzleyicilerin hem duygu dolu anlar hem de keyifli dakikalar geçirdiği âşıklar gecesinde, Osmanlı şerbeti ve çay ikramları da ihmal edilmedi.




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