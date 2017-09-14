Aslandede Köyü’nde hasat zamanı

Tören öncesinde köy konağı bahçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Pehlivan yeni sezon mahsulü sebze ve meyvelerden kurulu sofraya oturarak Muhtar ve Vatandaşlarla köyle ilgili hususlarda bilgi alışverişinde bulundu.

Hasat sezonun çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını temenni eden Vali Pehlivan burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin her köşesinin ayrı bir özelliğe ve güzelliğe sahip olduğunu ve her ilin, ilçe ve köyleriyle birlikte bulunduğu yörenin ekonomisine katkı sağlayacak birçok ürüne sahip olduğunu belirtti. Bu kaynakları ilgili kurumların desteği ve rehberliğiyle en iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisinde olduklarını belirten Vali Pehlivan, “Aslandede ve civar köylerimiz Bayburt’umuzun adeta sebze meyve deposu haline gelmiş durumda. Az önce hasat edilen ürünlerimizi tattık. Buraya özgü tadı, kokusu olan çok güzel karpuz ve kavun üretiliyor. Özellikle gen kaynağı olarak tabir edebileceğimiz Kân Domatesi bu köyümüze ve vadimize özgü bir ürün. Bu ve benzeri ürünlerin üretimi inşallah verimli bir şekilde artarak devam edecek. Bunun devam etmesi için üç başlık altında proje üretilmiş ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’mıza iletilmiş durumda. Bu projelerin hayata geçmesiyle birlikte üretim hacmi daha da artacaktır.” dedi.

Tarımsal üretimin artırılması noktasında birçok desteklemenin yapıldığını aktaran Vali Pehlivan, “Bu noktada alt yapı hizmetlerinin de geliştirilmesi gerekiyor. Konuyla ilgili olarak gerekli bakım, onarım ve iyileştirme çalışmaları yapılacak. Bu vadi seracılığın da giderek yaygınlaşmasıyla hem ilimize hem ülkemize ekonomik anlamda katkı sunacak. Bu vesileyle bu projelerin hayata geçmesinde katkı ve emeği geçen başta İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüz olmak üzere ilgili bütün kişi ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Tüm bunların yapılabilmesi için eli toprağa değen çiftçilerimizin varlığı çok önemli. Asıl teşekkürü siz saygıdeğer emektar çiftçilerimize sunuyorum. İyi ki varsınız ve bu işlerle ilgileniyorsunuz. Hayırlı, bereketli, bol kazançlı bir hasat sezonu diliyorum.” şeklinde konuştu.

Vali Pehlivan tören sonrası hasat sezonunun ilk mahsullerinin toplandığı domates seralarını gezerek İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Abdulkadir Karabulut’tan bilgiler aldı.