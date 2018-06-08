Atık pil toplama yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

14 bin 133 öğrencinin karne heyecanı yaşadığı törende Bayburt Belediyesi’nin genç dimağların çevre bilincine kavuşması adına başlattığı okullar arası atık pil toplama yarışmasında dereceye giren okulların ödülleri de takdim edildi.

Törene Vali Ali Hamza Pehlivan, Garnizon Komutanı Albay Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, İl Milli Eğitim Müdürü Soner Can, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan Bayburt Belediyesi’ne atık pil toplama kampanyasından dolayı teşekkür ederek, “Bugün sizleri tatile gönderirken Belediyemizin çevre ile ilgili bu güzel uygulamasını size bir kere daha anlatmış olduk. Bu konuda çaba sarf eden okullarımızı ödüllendireceğiz. Bu çevre ile ilgili edindiğiniz bilgileri lütfen uygulayın. Bu sizde alışkanlık haline gelsin. Çünkü siz bu yaşlarda çevre hassasiyetini edindiğinizde inşallah bugün var olan problemler gelecekte kendiliğinden ortadan kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

İlginizden Dolayı Teşekkür Ediyorum

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ise atık pil toplama kampanyasına katıldıkları için öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek çocuklara çevre konusunda ailelerini uyarmaları tavsiyesinde bulundu.

Bayburt Tertemiz Bir Şehir Olacak

Memiş, “Özellikle anne babalarımız şunu bilsinler; biz sıfır atık projesini Bayburt’ta gerçekleştireceğiz. Evlerimizde de, okullarımızda da çöp konteynırlarını görmek yerine geri dönüşüm poşetlerimiz olacak. Sınıflandırılmış atıklarınızı o poşetlere koyacaksınız. Belediyemizin ekipleri de belirli zamanlarda gelip onları toplayacak geri dönüştüreceğiz. Bayburt’u tertemiz bir şehir yapacağız. Çocuklar sakın çöplerinizi sağa sola atmayın, ailelerinizi uyarın. Bugün sizin en sevinçli gününüz olan tatiliniz başlıyor. Size iyi tatiller diliyorum. Tatilde ders çalışmak yok ama kitap okumak var”diye konuştu.

Ödüller Sahibini Buldu

Konuşmaların ve karne töreninin ardından Vali Pehlivan, Belediye Başkanı Memiş ve Garnizon Komutanı Tank Albay Balibaşa tarafından atık pil toplama yarışmasında birinci olan Şehit Recep Eşiyok Ortaokulu’na Masa Tenisi, ikinci olan Mahmut Kemal Yanbeğ Ortaokulu’na spor malzemesi, üçüncü olan Bayburt Ortaokulu’na ise satranç takımı hediye edildi.