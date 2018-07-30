Atölyede ürettiği makineleri yurt dışına satıyor

Bayburt 21 Şubat Sanayi Sitesi’nde tarım aletleri üzerine atölyeleri bulunan Muharrem Kahraman ve ağabeyi Abdurrahman Kahraman, tamamen kendi ürettikleri ot doğrama makinelerini kurdukları internet sitesi aracılığıyla Türkiye’den sonra yurt dışına pazarlamaya başladı.

Türkiye’nin çeşitli illerine tamamen kendi üretimleri olan ot kesme makinelerini sattıklarını dile getirerek, kurdukları internet sitesi aracılığıyla şimdi de Afrika ülkelerine makine pazarladıklarını belirten Muharrem Kahraman, “Burada önceliğimiz ot doğrama makinesi imalatı yapmak. Biz şu anda burada ürettiğimiz tamamen kendi imalatımız olan makineleri tüm Türkiye’ye pazarlıyoruz. Türkiye’de pazarı olan, satılan bir makine. Tabi Türkiye’den sonra şimdi yurt dışına pazarlamaya başladık. Bizim internet sitemiz var. Oradan bir arkadaş bizimle iletişime geçti. Kendisi Senegal’de böyle bir makineye ihtiyaç duyulduğunu anlattı. Bizde kısa bir araştırma yaparak oradaki iklim yapısını ot çeşitlerini öğrendik ve bu makinenin orada pazarlanabileceğini gördük. Kendisine biri davlumbazlı iki adet numune gönderdik. Orada da beğenildiğini öğrendik. Önümüzdeki günlerde inşallah devamının geleceğini çok sayıda makine siparişi geleceğini söyledi. Bizde hazırlıklarımızı yapıyoruz. Sadece Senegal değil, daha önce Azerbaycan, Kazakistan, Gürcistan gibi ülkelerden de talep gelmişti bize. Ama Türkiye’de uygulanan bazı sıkıntılar var biz bunları aşamadığımız için o taraflara açılamamıştık. Eğer bu sıkıntıları aşarsak bir çok ülkeye bu makineyi ulaştırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

“Otu olan herkesin alacağı bir makine”

Makinenin pazar sıkıntısı olmadığını ve seri üretime geçmek istediklerini de sözlerine ekleyen Kahraman, şöyle devam etti:

“Ucuz olmasından dolayı her yerden talep görecek bir makine. Ev elektriğiyle çalışıyor ve otları toz haline getirmeden tamamen kaliteli kesim yapan bir makine. Otu olan herkes bu makineden talep ediyor. Şu anda biz yılda 100 adet üretiyoruz. İmkanımız bu kadar ama yılda bin, bin 500 adette üretsek bunun tamamı satılabilir. İnşallah böylede bir düşüncemiz var. Yakın zamanda seri üretime geçerek bunu başarmayı istiyoruz. İnşallah devlet büyüklerimizde bize destek verirse biz bu üretimi başarmak istiyoruz.”