Aydıntepe Kaymakamı Akın'dan kurumlara ziyaret

İlçedeki kurumlar arası iletişimin çalışmada çok önemli olduğunu ifade eden Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, İlçe Emniyet Amirliğinde yaptığı konuşmasında, "İlçeye yeni gelmemden dolayı kurum müdürlerimizi tanımak ve çalışmaları hakkında bilgi almak için bu ziyaretlerime devam edeceğim. Bugün İlçe Emniyet Amirliğini ziyaret ederek Emniyet Amirimiz Ali Aydın'dan ilçemizin asayişi hakkında bilgi alıp daha güvenli daha huzurlu bir Aydıntepe için yapılması gerekenleri karara bağlayacağız" dedi

Kaymakam Akın, daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret edip İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Aktaş ile bir süre sohbet etti.