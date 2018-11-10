Aydıntepe Ulu Önder Atatürk'ü andı

yıldönümünde Bayburt'un Aydıntepe İlçesi'nde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Anma törenleri sabah saat:09.00 da 125.Yıl Parkında Atatürk Anıtına Çelenk Sunumu ve Saat:09:05 de Siren sesiyle beraber saygı duruşu ve istiklal marşının seslendirilmesiyle başladı.

Daha sonra Şehit Oktay Altıntaş İlköğretim Okulu Çok amaçlı toplantı Salonundaki anma programına geçildi.

“Büyük adamlar, kuşaklarının başındadır” diyerek sözlerine başlayan Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk sözlerine şöyle devam etti; "Ülkemizin, cumhuriyet ideallerine bağlı kalarak daha itibarlı ve daha güçlü bir ülke olarak bölgesinde barış ve istikrarın savunuculuğunu yapmaya devam edeceğinden şüphemiz yoktur.

Bu düşünceler ışığında Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 80.yılında saygıyla anıyor, sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Ruhu şad,mekanı cennet olsun" dedi

Her iki yapılan programa Aydıntepe Kaymakamı Mustafa Akın, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk İlçe Jandarma Komutanı Rıfat Eryiğit'in yanı sıra ilçenin diğer kurum müdürleri öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Program daha sonra öğrenciler tarafından Atatürk ün sevdiği şarkıların seslendirilmesi ve şiirlerin okunmasının ardından sona erdi