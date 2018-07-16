Aydıntepe’de altyapı çalışmaları

Kaymakam Haskırış, Aydıntepe’ye bağlı 14 köyde 32 kilometrekare parke çalışması yaptıklarını, 15 adet su deposunu hizmete sunduklarını, parkesi olmayan köyün kalmadığını, bir iki köy haricinde ise su deposu bulunmayan köy olmadığını belirtti.

Kaymakam Haskırış, Gümüşdamla ve Sorkunlu Baraj Projeleri’nin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgede herhangi bir su ihtiyacının kalmayacağının altını çizdi.

‘Hayalim Var’ projesi

Haskırış, Aydıntepe’de eğitim gören öğrencilere yönelik ‘Hayalim Var’ projesini hayata geçirdiklerini ve proje sayesinde öğrencilerin taleplerini mektupla kendilerine bildirmelerini istediklerini belirterek, “Öğrencilerimiz ‘Hayalim Var’ projesi kapsamında bizlerle düşüncelerini veya isteklerini paylaştılar. Öğrencilerimizin çeşitli isteklerini bu sayede karşıladık. Şunu söyleyebilirim ki Aydıntepe’deki öğrencilerin bizden taleplerinin tamamını karşıladık. Projemiz halen de devam ediyor” dedi.

40 öğrenciye tarihi gezi

Lise son sınıfta öğrenim gören 40 öğrenciye geziler düzenlediklerini aktaran Haskırış, “Çanakkale, Bursa, İstanbul, Ankara illerimizdeki tarihi mekanları kapsayan 3 günlük geziler düzenledik. Öğrencilerimizden çok güzel geri dönüşler oldu. Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Söğüt’ü, Türk milletinin yazdığı en büyük destanlardan olan Çanakkale’yi, Cumhuriyetimizin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki kabrini ziyaret ettiler” diye konuştu.

60 öğrenciye burs

Aydıntepe Meslek Yüksek Okulu’nda 200 öğrencinin öğretim gördüğünü belirten Haskırış, “Durumu iyi olmayan 60 öğrenciye bir kez olmak kaydıyla Kaymakamlık olarak burs verdik. Yine ikinci dönemden başlayarak yıl sonuna kadar öğrencilerimize akşam yemeği verdik” şeklinde konuştu.