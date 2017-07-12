Bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere memleketi Bayburt’a gelen Maliye Bakanı Naci Ağbal, Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Valilik bahçesinde göreve yeni atanan Vali Ali Hamza Pehlivan tarafından karşılanan Bakan Ağbal, kurum amirleriyle de tek tek görüştü. Ardından Valilik şeref defterini imzalayan Ağbal, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Vali Pehlivan’a yeni görevinde başarılar dileyen Bakan Ağbal 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, "Darbe girişiminin ilk anından itibaren içerisinde bulunanları, planlayanları, yönetenleri, terör örgütünün başındaki kişi başta olmak üzere bu terör örgütünün mensuplarını tekrar tekrar lanetliyoruz" dedi.

15 Temmuz’un Çanakkale ruhunun dipdiri durduğunu gösteren bir kurtuluş günü özelliği taşıdığını anımsatan Bakan Ağbal, "15 Temmuz gecesi bu millete yaşattıkları ve bira daha asla olmaması gereken bir gece. Ama bu gece bizim açımızdan bir noktada da Çanakkale ruhunun hiçbir zaman ölmediğinin, Çanakkale ruhunun her zaman dipdiri ayakta durduğunu gösteren bir kurtuluş günü olma özelliğini de taşıyor. Yani içeriden bir takım alçaklar, dışarıdan bir takım dış odaklar bir araya gelerek 15 Temmuz gecesinde büyük bir kalkışma ve içeriden büyük bir işgal harekatı yapmak istediler. Burada sayın Cumhurbaşkanımızın ilk andan itibaren milletimize çağrısı, sayın başbakanımızın darbeyle ilgili ilk andan itibaren darbeye karşı gösterdiği tavır ve darbeye karşı hükümetimizin ilk andan itibaren gösterdiği tavır, bunlar son derece önemli. Ama sayın Cumhurbaşkanımızın daveti üzerine sokaklara, meydanlara, hava limanlarına ve askeri kışlaların önlerine gelerek bu kışlaların önlerini kapatanlar, Kazan’da bir destan yazıldı, buradaki hadiseler. Bunların hepsini üst üste koyuyoruz. 15 Temmuz gecesi milletimizin şanlı tarihine geçecek şanlı, şerefli bir gece olmuştur. Bu kalkışmayı bu darbe girişimini yapanlar için hüsran olmuştur. Bir yok oluşun başlangıcı olmuştur" dedi.

Bayburt’taki hemşehrilerinin de 15 Temmuz gecesi ilk andan itibaren sokaklara döküldüğünü hatırlatan Bakan Ağbal şunları kaydetti:

"Bu Bayburt’ta da aynı şekilde olmuştur. Burada bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz alçak darbe girişimine karşı Bayburtlu ilk andan itibaren darbeye karşı olmuştur, devletinin, milletinin ve Cumhurbaşkanının yanında olduğunu göstermiştir. 15 Temmuz gecesi Bayburt meydanı hınca hınç dolmuştur. Burada bütün hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Gelinen noktada 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yıl dönümünde millet olarak, devlet olarak, hükümet olarak bu alçak darbe girişimini unutmayacağız, unutturmayacağız diyoruz ve 11 Temmuz’da başlayan ülke genelindeki etkinliklerle, 15 Temmuz alçak darbe girişimini lanetliyoruz."