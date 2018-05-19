Bakan Ağbal Bayburt’ta 19 Mayıs kutlamalarına katıldı

Bayburt’ta 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Merkez Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda konuşma yapan Bakan Ağbal, "Bugün burada 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı bu coşkuyla yapabiliyorsak bugüne kadar canını memleketi için feda eden şehitlerimiz sayesindedir. En son 15 Temmuz alçak darbe girişimi sırasında hiç tereddüt etmeden milleti için devleti için canını feda eden 15 Temmuz şehitlerini de burada şükranla minnetle anıyoruz" ifadelerini kullandı.

"20. yüzyılın başında bu coğrafyada haritaları yeniden şekillendirmek isteyen emperyalist güçlere karşı Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarihten gelen birikimle ve inançla büyük bir mücadele verdiler. Ve hep birlikte Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdular" diyen Ağbal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bugün 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Spor Bayramının 99’uncusunu kutluyoruz. Allah nasip ederse inşallah gelecek yıl 100’ünsünü kutlayacağız. 99 yıllık bu süreçte millet olarak bu bölgede barışın, istikrarın yegane gücü olduk, olmaya da devam edeceğiz. Yıllardır bu coğrafyada oynanmak istenen her türlü oyuna karşı da millet olarak devlet olarak sonuna kadar mücadele etmek suretiyle bugünlere geldik. Bugünlerde yine bölgede oynanmak istenen oyunlar var. Ülke olarak, devlet olarak sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bütün bu oyunlara, hesaplara karşı büyük bir mücadele veriyoruz. Evelallah Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. İlelebet bu topraklar bizim için vatan olacak. Şu günlerde birliğimize beraberliğimize kardeşliğimize her defasından daha fazla ihtiyacımız var."

Konuşmalarından ardından Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları çeşitli dallardaki gösterilerini sergiledi.

Gösterileri ilgiyle izleyen Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ülke çapında dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etmesiyle etkinlikler son buldu.

Kutlamalara Bakan Ağbal’ın yanı sıra Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Garnizon komutanı Davut Balibaşa, Belediye Başkanı Mete Memiş, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.