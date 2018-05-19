Bakan Ağbal, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

Maliye Bakanı Naci Ağbal, MHP Bayburt İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Ağbal, yaptığı açıklamasında “Sınırlarımız üzerinde kurulmak istenen terör devleti, şuurlu duruş sayesinde engellendi. Terör uzantıları birer birer bu anlayış sayesinde bertaraf edildi. En son Afrin’de gerçekleştirilen operasyonda kahraman ordumuz, gerçekten bu koşullarda Türkiye’nin iradesini tam olarak yansıttığı büyük bir mücadeleyi verdi ve başarıyla çıktı. O açıdan birçok meseleye baktığımız zaman içinde bulunduğumuz seçim koşullarında Cumhur İttifakı’nın milletimizin tamamını birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe çağıran tavrının başta Bayburt olmak üzere karşılık göreceğini görüyoruz. " dedi.

Bayburt’un bu seçimlerde de rekor kıracağına inandığını söyleyen Bakan Ağbal, "Bu anlamda AK Parti ve Milliyetçi Harekat Partisi Bayburt teşkilatları olarak gerçekten büyük anlayış birliğimiz var. Ortak bir anlayışla birlikte hep beraber Bayburt’un kalkınması, gelişmesi ve büyümesi için istişarelerde bulunuyoruz. Türkiye meselelerine ilişkin olarak çok açık yürekle istişarelerde bulunuyoruz. Bayburt’ta oluşturduğumuz bu birliktelik havası inanıyorum ki 24 Haziran’da karşılığını seçmenlerimiz nezdinde verecek." İfadelerini kullandı.

MHP İl Başkanı Bekir Kasap ise, Bayburt ziyaretlerinde İl Başkanlığını sürekli olarak ziyaret eden Bakan Ağbal’a teşekkür etti. Ziyarette Bakan Ağbal’a Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ile AK Parti İl Başkanı Fatih Yumak eşlik etti.