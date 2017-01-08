Bakan Ağbal, muhtarlarla buluştu

Maliye Bakanı Naci Ağbal, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Bayburt Öğretmen Evinde verilen kahvaltının sonrası muhtarlarla bir araya gelen Bakan Ağbal gündeme dair açıklamalarda bulunarak sorun ve talepleri dinledi.

Konuşmasına Türkiye gündemi ile ilgili konulardaki açıklamalarıyla başlayan Maliye Bakanı Naci Ağbal, şu an için Türkiye’nin en önemli gündem maddesinin terörle mücadele olduğunu dile getirdi. Terörle mücadele konusunda devletin zirvesindeki isimlerin ciddi bir kararlılık içerisinde olduğunu vurgulayan Bakan Ağbal, “Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak terörle sonuna kadar mücadele konusunda Başbakanımızın ve hükümetimizin ciddi bir kararlılığı var. Biliyorsunuz dört bir taraftan terör örgütleri Türkiye C umhuriyeti devleti ve hükümetini farklı bir noktaya çekmek için saldırılar yapıyorlar. Güvenlik güçlerimizi askerimizi, polisimizi şehit veriyoruz. Bütün şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. mekanları cennet olsun. Yaralanan kardeşlerimize de Allah’tan acil şifalar diliyorum.” diye konuştu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, terör örgütlerinin küresel bir sorun olduğunun altını çizerek, bu örgütlerin insanlığı tehdit eder boyutlara ulaştığını kaydetti. Terörle mücadele konusunda Türkiye’nin verdiği mücadelenin bir benzeri daha olmadığına dikkat çeken Bakan Ağbal, saldırıların Türkiye’yi mücadelesinden vazgeçiremeyeceğini bildirdi. “Sabredeceğiz, sabrımızın sonu selamet olacak.” Sözleriyle konuşmasına devam eden Bakan Ağbal, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü, ülkemizin huzurunu asla kimseyle pazarlık yapmayız, kimseyle de bu konuda herhangi bir konuşma içerisine girmeyiz.” dedi.

Suriye ve Irak’ta yaşanan olayların Türkiye’nin güvenliğini doğrudan etkilediğini ifade eden Maliye Bakanı Naci Ağbal, konuşmasının devamında şu sözlere yer verdi; “Türkiye’nin bölgede istikrar ve huzurunu sağlaması noktasında üzerine düşen görevler var. Bugün Türk askeri Suriye’deyse, burada rahat bir şekilde oturup toplantımızı yapabiliyorsak Suriye’deki o askerimizin sayesinde yapıyoruz. Çünkü Suriye’de öyle bir kaos, terör ve anarşi ortamı var ki bu doğrudan doruya ülkemizi tehdit ediyor. Bugün dünyada ilk başta DEAŞ terör örgütüyle mücadele edeceğiz düşüncesiyle yola çıkanların hepsi ortadan kayboldu. Suriye’de DEAŞ’la gerçek manada mücadele eden tek devlet Türkiye Cumhuriyeti. Onun için hep beraber dualarımızı askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz için yapıyoruz.”

Anayasa değişikliğiyle ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Ağbal, değişikliğin demokrasiyi güçlendireceğini dile getirdi. Değişiklikle ilgili olarak dile getirilen çeşitli eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını belirten Bakan Ağbal, “Anayasa’da yapılan bu değişiklikler uluslararası yönetim sistemlerinde uygulanagelen yönetim sistemlerinden bir tanesi.” dedi.

Anayasa değişikliğinin Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre düzenlendiğini söyleyen Bakan Ağbal, “Güçlü bir Cumhurbaşkanlığı sistemi. Halktan doğrudan doğruya yetki alan, aldığı yetkiye karşı halka doğrudan doğruya hesap veren bir Cumhurbaşkanlığı sistemi. Yine yasama organı gerçek manada yasama faaliyetlerine odaklanmış ve kanun çıkarma bakımında yetkili tek mercii. Bu iki kuvvet arasında da dengeyi sağlayacak birçok mekanizmayı beraberinde getiriyoruz.” İfadelerini kullandı.

Anayasa değişikliğinin ‘Yargı’ ile ilgili eleştirileri sona erdireceğini ve yargıya olan güveni artıracağını belirterek sözlerine devam eden Bakan Ağbal, Anayasa değişikliğinin meclis genel kurulundan hangi sonuçla çıkarsa çıksın referanduma götürülerek halk oylamasına sunulacağını bildirdi. Maliye Bakanı Ağbal, Türkiye’nin kalkınabilmesi ve toplum refahını artırabilmesi için daha güçlü hükümet ve parlamentolara ihtiyaç duyduğunu ve bunun da Anayasa değişikliğiyle mümkün olduğunun altını çizdi. Değişikliği ‘Çok daha hızlı ve verimli bir sistem’ şeklinde niteleyen Bakan Ağbal, “Yeni sistem kuvvetler arasındaki dengeyi de sağlayacak mekanizmalara sahip. Bunları zamanı geldiğinde anlatacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Maliye Bakanı Naci Ağbal konuşmasının ardından toplantıya katılan muhtarların sorun ve taleplerini dinledi. Bayburt Öğretmen Evi’nde düzenlenen toplantıya Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın yanı sıra Vali İsmail Ustaoğlu, Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coşkun, İl Genel Meclis Başkanı Yusuf Elçi, Adalet ve Kalkınma Partisi Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal, Bayburt Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Okumuş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri ve muhtarlar katıldı.