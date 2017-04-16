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16 Nisan 2017 12:20

Bakan Ağbal oyunu Bayburt’ta kullandı

Maliye Bakanı Naci Ağbal, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumu için oyunu memleketi Bayburt’ta kullandı.

Bakan Ağbal oyunu Bayburt’ta kullandı

16 Nisan 2017 12:20


Referandum çalışmalarını 3 gündür memleketi Bayburt’ta sürdüren Bakan Ağbal, oyunu da Bayburt Halk Eğitim Merkezi Akşam Sanat Okulunda kullandı. Saat 11.00’de okula gelen Ağbal, 1032 numaralı sandığa oyunu kullandı. Oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yapan Bakan Ağbal, “Bu anayasa değişikliği Bayburtumuza, Türkiye’ye, memleketimize, milletimize inşallah bereketli, güzel günler için vesile olur. Birliğimize, beraberliğimize vesile olur” dedi.


Açıklaması sonrası Bakan Ağbal, fotoğraf çekilmek isteyen vatandaşlarla fotoğraf çekildi.




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