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24 Haziran 2017 21:21

Bakan Ağbal: "Terörün her türlüsünü lanetliyoruz"

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ramazan Bayramı’nı geçirmek üzere geldiği memleketi Bayburt’ta esnafı gezdi, vatandaşlarla sohbet edip bayramlarını kutladı.

Bakan Ağbal:

24 Haziran 2017 21:21


Bakan Ağbal, Ramazan Bayramı’nın memlekete, millete ve İslam alemine hayırlar getirmesi temennisinde bulundu. Ağbal, "Bugün dünya üzerinde birçok yerde arka arkaya bizleri üzen hadiseler yaşanıyor. Terörün her türlüsünü lanetliyoruz. Terör, nereden gelirse gelsin, terördür. En kuvvetli şekilde terörü lanetliyoruz” dedi.


Bakan Ağbal, hiçbir şekilde din adına terörün asla kabul edilemeyeceğini ifade ederek şunları kaydetti:


"Özellikle İslam coğrafyasında birçok yerde bizi üzen hadiseler meydana geliyor. Bundan dolayı ayrıca üzgünüz ama Rabbim inşallah bu Ramazan Bayramı’nı bütün bu sıkıntılardan kurtulmamız, huzura kavuşmamız için vesile kılar. Müslümanlar olarak üzerimize düşen vazifeleri yapmakla mükellefiz. Fakirin, zenginin bir araya gelip iftar sofralarında birlikte oruç açtığı, küslerin barıştığı bir ay. Onun için Rabbimize hamdüsenalar ediyoruz, bu aya bize kavuşturdu yarın inşallah bayramı idrak edeceğiz. Bayramda da huzur, kardeşlik diliyoruz. Bu bölgede ve ülkemizde yaşayan bütün insanlarımıza da Rabbimizden güzel, huzurlu bir dünya diliyoruz."


Ağbal’a ziyaretleri sırasında Vali İsmail Ustaoğlu, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti Bayburt İl Başkanı Hakan Kobal ve diğer ilgililer eşlik etti.




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