Bakan Ağbal’dan Belediyeye teşekkür

Belediye Başkanımız ve Ekibini Tebrik Ediyorum

Burada kısa bir açıklamada bulunan Bakan Ağbal, “Bayburt Belediye Başkanlığımız Bayburt’ta alt yapıyı tamamladıktan sonra üst yapı işlerine girişti. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki, şehir merkezinde şehir sülietini değiştirecek şekilde çok güzel yol çalışmaları yapılıyor. Ben belediye başkanımızı tebrik ediyorum. Gerçekten Bayburt’un çehresini değiştiren, özellikle Saat Kule Meydanı’nın ortamını değiştiren bir proje yapıldı. Bayburtlu böyle bir ortama açıkçası hasretti. Belediye Başkanımızı ve ekibini bir kez daha tebrik ediyorum. Gecelerini gündüzlerine kattılar. Büyük bir gayretle, emekle bu çalışmayı yaptılar” dedi.

Arkadaşlar Çok Güzel Bir İş Çıkardılar

Bakan Ağbal, “Bu arada müteahhit firmayı da tebrik ediyorum. Gerçekten ustalarımızdan Allah razı olsun. Burada yapılan imalatlarda çok dikkatli ve güzel imalatlar yaptılar. Kaldırımlarda ve özellikle bu Saat Kulesi’nin buradaki yaptıkları taş işçiliği gerçekten kayda değer. Arkadaşlar çok güzel bir iş çıkardılar. Bayburt’a ve hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bayburt’a hizmetlerimiz devam edecek. Her alanda Bayburt’u daha yaşanabilir bir uğrak yeri noktasına da getireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Yöresel Ürünler Pazarı ve Kapalı Otoparkta İnceleme

Cumhuriyet Caddesi’ndeki incelemelerin ardından Kadızade Mahallesi’nde bulunan Yöresel Ürünler Pazarı ve Kapalı Otoparkta da incelemelerde bulunan Maliye Bakanı Ağbal ve beraberindeki heyet, kaldırım ve yol çalışmaları tamamlanan birkaç cadde ve sokağı gezdi.