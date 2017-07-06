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06 Temmuz 2017 10:33

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti

Baksı Müzesi kurucusu Prof.

Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti

06 Temmuz 2017 10:33

Dr. Hüsamettin Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı ziyaret etti.


Dr. Hüsamettin Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Son Valiler Kararnamesi ile Bayburt Valisi olarak atanan Vali Ali Hamza Pehlivan’ı makamında ziyaret eden Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu. Baksı Müzesi hakkında bir takım bilgiler veren Prof. Dr. Koçan, Vali Ali Hamza Pehlivan’ı 12 Temmuz’da Baksı Müzesi’nde açılışı gerçekleştirilecek kişisel sergisine davet etti.


Vali Ali Hamza Pehlivan ise Prof. Dr. Hüsamettin Koçan’a ziyareti dolayısıyla teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.




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