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29 Ağustos 2018 10:04

Baksı Müzesi’nde açık hava konseri

Bayburt’ta, Baksı Müzesi’nin bulunduğu alanda yapımı tamamlanan Şair Zihni Sanat Alanı, Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu konseriyle açıldı.

Baksı Müzesi’nde açık hava konseri

29 Ağustos 2018 10:04


Bayburt Bayraktar köyü, Çayırlar mevkisinde bulunan Baksı Müzesi’nde vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açık hava konseri gerçekleşti.


Konser öncesinde açılan alanla ilgili bilgi veren Baksı Müzesi kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, alanda yer alan amfi tiyatronun 500 kişi kapasiteli olduğunu ve açılışında tamamen dolmasının kendisini sevindirdiğini belirterek, "İnsanları gerçek anlamda yakınlaştıracak şey sanat. Sanatı ne kadar çok paylaşabilirsek galiba barışı da o kadar çok yüceltiriz diye düşünüyorum." dedi.


Konuşmanın ardından Bülent Ortaçgil, Erkan Oğur ve İsmail Hakkı Demircioğlu sahne alırken dinlemeye gelenlere unutulmaz anlar yaşattı.


Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği 3 saatlik konseri, Bayburt Vali Vekili Tamer Kılıç, AK Parti Bayburt Milletvekili Fetani Battal, Belediye Başkanı Mete Memiş de izledi.




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